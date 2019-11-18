Зеленський оголосив конкурс на посаду заступника керівника ДУСі

Зеленський оголосив конкурс на посаду заступника керівника ДУСі

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на зайняття посади заступника керівника Державного управління справами.

Відповідне розпорядження №404/2019-рп опубліковане на сайті глави держави.

"Оголосити конкурс на зайняття посади заступника керівника Державного управління справами", - ідеться в документі.

Також Президент затвердив Умови проведення конкурсу на зайняття посади заступника керівника ДУС, згідно з якими охочі взяти участь у конкурсі мають подати інформацію про себе до 18.00 години 5 грудня.

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Крім того, в умовах конкурсу прописані посадові обов’язки заступника та умови оплати праці, за яких посадовий оклад становить 29 029 гривень.

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