Зеленський оголосив конкурс на посаду заступника керівника ДУСі

Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на зайняття посади заступника керівника Державного управління справами.

Відповідне розпорядження №404/2019-рп опубліковане на сайті глави держави.

"Оголосити конкурс на зайняття посади заступника керівника Державного управління справами", - ідеться в документі.

Також Президент затвердив Умови проведення конкурсу на зайняття посади заступника керівника ДУС, згідно з якими охочі взяти участь у конкурсі мають подати інформацію про себе до 18.00 години 5 грудня.

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Крім того, в умовах конкурсу прописані посадові обов’язки заступника та умови оплати праці, за яких посадовий оклад становить 29 029 гривень.