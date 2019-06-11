Зеленський звільнив керівника ДУСі та його заступника
Відповідні укази Президента оприлюднені 11 червня на сайті глави держави.
Так, в указі №360/2019 зазначається: "Звільнити Куцика Івана Марковича з посади керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою".
В указі №361/2019 ідеться: "Звільнити Сарнацького Євгена Володимировича з посади заступника керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою".
Водночас в указі №362/2019 наголошується: "Заступнику керівника Державного управління справами Борзову Сергію Сергійовичу тимчасово виконувати обов’язки керівника Державного управління справами".
Як повідомляв Укрінформ, у липні 2016 року тодішній президент Петро Порошенко провів перестановку в керівництві ДУС. Зокрема, указом №308/2016 Порошенко звільнив Сергія Борзова від тимчасового виконання обов'язків керівника ДУС, а указом №309/2016 призначив на цю посаду Івана Куцика, який був заступником голови управління.
23 грудня 2016 року указом №574/2016 Порошенко призначив Куцика керівником ДУС.
Державне управління справами - єдиний орган з матеріально-технічного, соціально-побутового, лікувально-профілактичного забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Ради національної безпеки і оборони та інших державних органів, вищих посадових осіб зарубіжних країн. В управлінні ДУС перебуває понад 60 державних підприємств, установ та організацій.