Зеленський звільнив керівника ДУСі та його заступника

Президент Володимир Зеленський звільнив керівника Державного управління справами Івана Куцика та його заступника Євгена Сарнацького, натомість призначив Сергія Борзова тимчасовим виконувачем обов'язків керівника ДУС.

Відповідні укази Президента оприлюднені 11 червня на сайті глави держави.

Так, в указі №360/2019 зазначається: "Звільнити Куцика Івана Марковича з посади керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою".

В указі №361/2019 ідеться: "Звільнити Сарнацького Євгена Володимировича з посади заступника керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою".

Водночас в указі №362/2019 наголошується: "Заступнику керівника Державного управління справами Борзову Сергію Сергійовичу тимчасово виконувати обов’язки керівника Державного управління справами".

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2016 року тодішній президент Петро Порошенко провів перестановку в керівництві ДУС. Зокрема, указом №308/2016 Порошенко звільнив Сергія Борзова від тимчасового виконання обов'язків керівника ДУС, а указом №309/2016 призначив на цю посаду Івана Куцика, який був заступником голови управління.

23 грудня 2016 року указом №574/2016 Порошенко призначив Куцика керівником ДУС.

Державне управління справами - єдиний орган з матеріально-технічного, соціально-побутового, лікувально-профілактичного забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Ради національної безпеки і оборони та інших державних органів, вищих посадових осіб зарубіжних країн. В управлінні ДУС перебуває понад 60 державних підприємств, установ та організацій.