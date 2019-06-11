Розпуск Ради: Зеленський сподівається, що КСУ ухвалить справедливе рішення
Про це він зазначив під час виступу в КС, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Зараз суспільство дуже уважно слідкує за цією справою, ви точно всі про це знаєте і, думаю, приймете справедливе рішення, за яке нам усім не буде соромно і перед своїм народом, і перед своїми дітьми, перед усіма українцями”, - сказав Зеленський.
Водночас він запевнив, що указ про розпуск Верховної Ради цілком відповідає духу і букві закону.
“Наша юридична позиція беззаперечна і бездоганна”, - переконаний глава держави.
Після виступу Зеленський залишив залу суду, аби, за його словами, “ніхто потім не сказав, що моя присутність мала вплив на суддів і рішення було прийнято під тиском”.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок о 10 годині Велика палата КС розпочала розгляд справи щодо відповідності Конституції указу «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів».
Справу слухатимуть у формі усного провадження.
Крім того, відповідно до статті 75 Закону України «Про Конституційний суд України» Велика палата КС визнала конституційне провадження цієї справи невідкладним.