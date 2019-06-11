Під КСУ проходить мітинг за скасування указу про розпуск Ради

Під Конституційним судом у Києві проходить мітинг громадських організацій, які виступають за скасування указу президента про розпуск парламенту.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у акції беруть участь близько двадцяти представників громадського руху "Відсіч", "Вільні люди" та УНСО.

Вони тримають плакати з написами "Ні, конституційному перевороту", "Зеленський, не паплюж Конституцію!", "Бережи Україну, КСУ!".

На місці присутні представники патрульної поліції та поліції діалогу.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні о 10 годині Велика палата КС розпочне розгляд справи щодо відповідності Конституції указу «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Справу слухатимуть у формі усного провадження. Крім того, відповідно до статті 75 Закону України «Про Конституційний суд України» Велика палата КС визнала конституційне провадження цієї справи невідкладним. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що буде присутнім на засіданні.

Фото Шамкіна Данііла