Ляшко просить суд скасувати рішення НАЗК про його декларацію

Лідер “Радикальної партії” Олег Ляшко подав позов до Окружного адмінсуду Києва, яким просить визнати протиправним та скасувати рішення НАЗК.

Про це інформує пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Олега Ляшка до Національного агентства з питань запобігання корупції, де позивач просить ОАСК визнати протиправним та скасувати відповідні рішення Агентства”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що позивач просить суд визнати протиправним та скасувати рішення НАЗК, відповідно до якого, за результатами проведення повної перевірки декларації поданої народним депутатом Олегом Ляшком за 2017 рік (виправленої), агентство вирішило, що він зазначив недостовірні відомості у декларації.

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Також позивач просить ОАСК визнати протиправним та скасувати рішення НАЗК, де зазначено про висновок щодо виявлення в діях суб’єкта декларування ознак правопорушення пов’язаного з корупцією.

Наразі судом вирішується питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.