Ляшку повідомили про підозру через бійку з Герусом

Бориспільська місцева прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату Олегу Ляшку через його бійку із чинним парламентарієм Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль" і просить суд заарештувати Ляшка.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу речниця прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська.

“Бориспільська місцева прокуратура повідомила про підозру вказаному громадянину. Наразі прокуратура направила до суду клопотання про обрання екснардепу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави”, - сказала вона.

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Гайовська уточнила, що Ляшку інкримінують порушення ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу .

Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що 6 листопада в аеропорту "Бориспіль" колишній депутат Олег Ляшко порвав йому сорочку.

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту за участю колишнього і чинного народних депутатів в аеропорту "Бориспіль".