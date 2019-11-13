Ляшка викликають на допит у справі про бійку з Герусом

Колишнього нардепа Олега Ляшка викликали до прокуратури для вручення підозри у справі про бійку з народним депутатом Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська.

"Прокурор надіслав повістку Олегу Ляшку для проведення слідчих дій і, можливо, вручення повідомлення про підозру", - сказала вона.

Як повідомлялося, поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту за участю колишнього і чинного народних депутатів в аеропорту "Бориспіль".

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що в аеропорту "Бориспіль" колишній депутат Олег Ляшко зі своїм охоронцем порвали йому сорочку.