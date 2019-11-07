Поліція з'ясовує, чому почубилися Ляшко і Герус у "Борисполі"

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту за участю колишнього і чинного народних депутатів в аеропорту "Бориспіль".

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

"На спецлінію 102 про бійку у залі міжнародних делегацій аеропорту "Бориспіль" надійшло повідомлення від служби авіаційної безпеки. Поліція встановила, що учасниками конфлікту були діючий народний обранець Верховної Ради та ексдепутат", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коли до зали прибула слідчо-оперативна група, на місці події вже нікого не було, і жодна зі сторін до поліції з офіційними заявами не зверталась.

Для з’ясування всіх обставин інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, уточнили у поліції.

Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що в аеропорту "Бориспіль" колишній депутат Олег Ляшко зі своїм охоронцем порвали йому сорочку.