“Захисник бізнесу Ахметова” накинувся на Геруса в аеропорту

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що в аеропорту "Бориспіль" колишній депутат Олег Ляшко зі своїм охоронцем порвали йому сорочку.

Про це Герус написав у Facebook, опублікувавши відповідне фото.

"Все нормально, постраждала тільки сорочка. Такі видатні результати - це спільна робота Олега Ляшка та його охоронця. Без свого охоронця він не хотів спілкуватися", - зазначив політик.

Він уточнив, що інцидент стався в аеропорту "Бориспіль", і пов'язує його з інтересами олігарха Ріната Ахметова.facebook

"Сьогодні відомий захисник бізнесу Ахметова, забутий всіма О.Ляшко мене очікував у аеропорту "Бориспіль", щоб влаштувати шоу-провокацію. Знижена на 15% ціна електроенергії та повна готовність до зими ніяк не влаштовує «немонополіста», і вони вдаються до все більш витончених способів, як вести свій бізнес. Звісно ж, претензія Ляшка - це імпорт електроенергії. Хоча 3 роки імпорту вугілля із Росії за формулою "Роттердам+", що супроводжувалося зростанням тарифів для українських споживачів, його повністю влаштовувало", - зауважив Герус.

фото, відео: Facebook