У Путіна підтверджують, що “нормандська зустріч” відбудеться 9 грудня - росЗМІ

Речник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що саміт у «нормандському форматі» запланований на 9 грудня в Парижі.

Про це повідомляє Комерсант.

За інформацією видання, Пєсков уточнив, що підготовка до зустрічі вступила в завершальну стадію.

Речник Путіна зазначив, що це буде довгоочікуваний і «дуже серйозний» саміт, але якихось прогнозів щодо підсумків зустрічі давати не став.

Він також повідомив, що сьогодні Путін проведе міжнародну телефонну розмову, яка «буде багато в чому пов'язана з підготовкою до "нормандського формату".

З ким вестиметься розмова, не уточнюється.

Як повідомляв Укрінформ, в Адміністрації президента Франції 15 листопада анонсували зустріч лідерів Франції, України, Німеччини і Росії на 9 грудня в Парижі.

Нормандський саміт планувався на кінець серпня, потім називалися дати у вересні, жовтні і листопаді. Однак ця зустріч високого рівня не відбулася через небажання президента Росії Володимира Путіна взяти в ній участь і висунення Кремлем ряду вимог до України.

Зокрема, 23 жовтня Президент Володимир Зеленський заявив, що умовами зустрічі лідерів країн "нормандського формату" є узгодження "формули Штайнмаєра" і розведення військових сил і засобів у Золотому і Петровському. Україна ці умови виконала.

Тим часом президент Росії Володимир Путін 14 листопада озвучив нові вимоги щодо Донбасу, заявивши про необхідність розведення військ уздовж всієї лінії розмежування і продовження Україною терміну закону про особливий статус Донбасу.