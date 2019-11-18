Пристайко заявив, що альтернатив Мінським угодам не готують

Альтернативи мінським угодам на сьогодні не готуються.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"На сьогоднішній момент альтернативи мінським угодам не готуються. Але якщо лідери прийдуть і скажуть – і ми до цього готові - що цей пункт (мінських угод - ред.), очевидно, застарів, цей – нежиттєздатний, давайте його переформулюємо, - так лідери іноді роблять", - сказав він.

За словами Пристайка, лідери можуть дійти думки, що за п'ять років мінські угоди "не продемонстрували своєї живучості, не принесли мир в Україну, тому їх треба адаптувати".

"Там є речі, які треба адаптувати хоча б тому, що всі хронологічні терміни вже пропущені. І лідери повинні сказати: давайте спокійно, без істерики подивимося, ніхто нічого не змінює, ні від чого не відмовляється, але ці пункти повинні бути змінені, адаптовані до реальності", - пояснив глава МЗС.

Водночас, за його словами, альтернативою мінським угодам може бути операція з підтримання миру, яка не передбачена мінським процесом.

Пристайко зазначив, що в МЗС є тека з варіантом номер два на випадок, якщо варіант номер один не працює. "У ній написано, що якщо мінський процес не реалізується, треба мати інший напрям дій. Я вже багато разів говорив, що це може бути операція з підтримання миру. Мінським процесом вона взагалі не передбачена. І навіть коли її лідери обговорюють, виникає справедливе питання: так ми виходимо з мінських угод? Тобто я не сказав нічого "анти-Мінського", навпаки, лідери давно вже обговорюють можливість змін, які передбачають можливість місії з підтримання миру", - сказав він.

Водночас глава МЗС додав, що якщо цей варіант не спрацьовує, наприклад, Росія блокує рішення Радбезу ООН і місія не з'являється, тоді, вочевидь, дипломатична система дістає третій варіант.

"І у нас в запасі є ще кілька варіантів, які змальовувалися вже Президенту в загальних рисах", - зауважив Пристайко.

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) має відбутися 9 грудня в Парижі.