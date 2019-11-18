Пристайко заявив, що альтернатив Мінським угодам не готують

Пристайко заявив, що альтернатив Мінським угодам не готують

Укрінформ
Альтернативи мінським угодам на сьогодні не готуються.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"На сьогоднішній момент альтернативи мінським угодам не готуються. Але якщо лідери прийдуть і скажуть – і ми до цього готові - що цей пункт (мінських угод - ред.), очевидно, застарів, цей – нежиттєздатний, давайте його переформулюємо, - так лідери іноді роблять", - сказав він.

За словами Пристайка, лідери можуть дійти думки, що за п'ять років мінські угоди "не продемонстрували своєї живучості, не принесли мир в Україну, тому їх треба адаптувати".

"Там є речі, які треба адаптувати хоча б тому, що всі хронологічні терміни вже пропущені. І лідери повинні сказати: давайте спокійно, без істерики подивимося, ніхто нічого не змінює, ні від чого не відмовляється, але ці пункти повинні бути змінені, адаптовані до реальності", - пояснив глава МЗС.

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Водночас, за його словами, альтернативою мінським угодам може бути операція з підтримання миру, яка не передбачена мінським процесом.

Пристайко зазначив, що в МЗС є тека з варіантом номер два на випадок, якщо варіант номер один не працює. "У ній написано, що якщо мінський процес не реалізується, треба мати інший напрям дій. Я вже багато разів говорив, що це може бути операція з підтримання миру. Мінським процесом вона взагалі не передбачена. І навіть коли її лідери обговорюють, виникає справедливе питання: так ми виходимо з мінських угод? Тобто я не сказав нічого "анти-Мінського", навпаки, лідери давно вже обговорюють можливість змін, які передбачають можливість місії з підтримання миру", - сказав він.

Водночас глава МЗС додав, що якщо цей варіант не спрацьовує, наприклад, Росія блокує рішення Радбезу ООН і місія не з'являється, тоді, вочевидь, дипломатична система дістає третій варіант.

"І у нас в запасі є ще кілька варіантів, які змальовувалися вже Президенту в загальних рисах", - зауважив Пристайко.

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) має відбутися 9 грудня в Парижі.

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