Перед можливим виходом з “Мінська” Україна має визначитися, куди йти далі - Порошенко

Експрезидент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко вважає, що перед виходом з Мінських домовленостей влада повинна сказати, куди Україна рухатиметься далі.

Про це він заявив в кулуарах ВР, коментуючи заяву міністра закордонних справ Вадима Пристайка щодо можливого виходу України з Мінських угод, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Перед тим, як ви заявляєте про те, що ви звідкись вийдете, наприклад, з Мінських домовленостей, скажіть, куди ви підете. Я вже сказав: єдина можливість, куди треба заходити, є не Будапештський меморандум, не Бухарестський, не Алматинський, навіть не Мінський — це є Вашингтонська угода. Вашингтонський договір - це договір про заснування НАТО, Північно-Атлантичної ради, яка на сьогоднішній день є найбільш ефективним елементом захисту, забезпечення безпеки будь-якої держави-члена”, - заявив Порошенко.

Він зазначив, що фракція Європейської Солідарності з цього приводу зробила заяву на засіданні ВР, яка полягала не в тому, аби подати ще одну заявку щодо ПДЧ, а в тому, що Україна повинна боротися за підписання Плану дій. Саме це відкриває єдині можливі перспективи щодо постійного членства України в НАТО.

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“Це і тільки це є механізмом захисту національних інтересів і національної безпеки держави”, - наголосив експрезидент.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю допустив вихід України з Мінських домовленостей у разі затягування процесу і відсутності прогресу у виконанні їх усіма сторонами.