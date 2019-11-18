Трамп: Президент України заперечує, що нього тиснули

Трамп: Президент України заперечує, що нього тиснули

Укрінформ
Дональд Трамп стверджує, що на Президента та міністра закордонних справ України з боку США не чинилося ніякого тиску.

Про це Трамп повідомив у Twitter.

"Республіканці та інші мусять пам'ятати, що Президент та міністр закордонних справ України обидва заявили, що на них ніяким чином не тиснули. Окрім того, вони навіть не знали про ненадходження грошей - і вони отримали гроші без жодних умов", - написав президент США.

Водночас він висловив подив з того приводу, що провідні країни ЄС не надають Україні допомоги.

"Але чому Німеччина, Франція (Європа) не платять?", - запитує господар Білого дому.

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Як повідомлялося, Дональд Трамп заявив, що не потребує допомоги України для перемоги на президентських виборах у 2020 році.

Про це він сказав, коментуючи заяву міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про те, що посол США в ЄС Сондленд не пов'язував затримку військової допомоги Україні та проведення розслідування справи щодо компанії Burisma, де працював син Джо Байдена.

Фото: The White House

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