Трамп: Президент України заперечує, що нього тиснули

Дональд Трамп стверджує, що на Президента та міністра закордонних справ України з боку США не чинилося ніякого тиску.

Про це Трамп повідомив у Twitter.

"Республіканці та інші мусять пам'ятати, що Президент та міністр закордонних справ України обидва заявили, що на них ніяким чином не тиснули. Окрім того, вони навіть не знали про ненадходження грошей - і вони отримали гроші без жодних умов", - написав президент США.

Republicans & others must remember, the Ukrainian President and Foreign Minister both said that there was no pressure placed on them whatsoever. Also, they didn’t even know the money wasn’t paid, and got the money with no conditions. But why isn’t Germany, France (Europe) paying? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 листопада 2019 р.

Водночас він висловив подив з того приводу, що провідні країни ЄС не надають Україні допомоги.

"Але чому Німеччина, Франція (Європа) не платять?", - запитує господар Білого дому.

Як повідомлялося, Дональд Трамп заявив, що не потребує допомоги України для перемоги на президентських виборах у 2020 році.

Про це він сказав, коментуючи заяву міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про те, що посол США в ЄС Сондленд не пов'язував затримку військової допомоги Україні та проведення розслідування справи щодо компанії Burisma, де працював син Джо Байдена.

Фото: The White House