У США з’ясовують, чи мав Джуліані вигоду від газових проєктів в Україні - WSJ
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.
«Підозрювані у вчиненні злочину Лев Парнас та Ігор Фруман проштовхували проєкт трубопроводу з Польщі до України для транспортування американського природного газу. При цьому заявляли, що він має підтримку адміністрації Трампа», - пише видання.
Парнас і Фруман, за даними WSJ, заявили українським посадовцям, що Джуліані є партнером у цьому проєкті, який реалізує їхня компанія Global Energy Producers. За іншими джерелами, бізнесмени сподівалися, що Джуліані може бути інвестором їхньої фірми.
Як інформує видання, прокурори також вивчають, чи порушував при цьому Джуліані законодавство про лобізм.
Своєю чергою Джуліані заявив, що не задіяний в енергетичній компанії чи проєкті газопроводу: «У мене немає особистого інтересу до будь-якого бізнесу в Україні, включно з цим».
«Я не володію жодною часткою в їхній компанії та ніяким іншим чином до неї не причетний. Я ніколи не погоджувався брати в цьому участь. І навіть не впевнений, що мене бодай колись про це просили», - додав адвокат Трампа.
Як повідомлялося, Парнаса і Фрумана заарештували в жовтні за обвинуваченням у порушенні фінансування виборчої кампанії, зокрема за переведення коштів у протрампівський фонд. Діяльність Джуліані в Україні вивчається в перебігу розслідування щодо імпічменту президента Трампа, яке проводить Палата представників Конгресу США.