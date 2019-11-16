У США з’ясовують, чи мав Джуліані вигоду від газових проєктів в Україні - WSJ

Федеральні прокурори США вивчають, чи отримував Руді Джуліані, особистий адвокат президента Трампа, вигоду від українських газових проєктів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

«Підозрювані у вчиненні злочину Лев Парнас та Ігор Фруман проштовхували проєкт трубопроводу з Польщі до України для транспортування американського природного газу. При цьому заявляли, що він має підтримку адміністрації Трампа», - пише видання.

Парнас і Фруман, за даними WSJ, заявили українським посадовцям, що Джуліані є партнером у цьому проєкті, який реалізує їхня компанія Global Energy Producers. За іншими джерелами, бізнесмени сподівалися, що Джуліані може бути інвестором їхньої фірми.

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Як інформує видання, прокурори також вивчають, чи порушував при цьому Джуліані законодавство про лобізм.

Своєю чергою Джуліані заявив, що не задіяний в енергетичній компанії чи проєкті газопроводу: «У мене немає особистого інтересу до будь-якого бізнесу в Україні, включно з цим».

«Я не володію жодною часткою в їхній компанії та ніяким іншим чином до неї не причетний. Я ніколи не погоджувався брати в цьому участь. І навіть не впевнений, що мене бодай колись про це просили», - додав адвокат Трампа.

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Як повідомлялося, Парнаса і Фрумана заарештували в жовтні за обвинуваченням у порушенні фінансування виборчої кампанії, зокрема за переведення коштів у протрампівський фонд. Діяльність Джуліані в Україні вивчається в перебігу розслідування щодо імпічменту президента Трампа, яке проводить Палата представників Конгресу США.