У США розслідують причетність Джуліані до можливого фінансування закордонних чиновників

Федеральна прокуратура США розслідує причетність особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані до можливого фінансування закордонних офіційних осіб.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на трьох американських чиновників.

"Руді Джуліані, особистий адвокат президента Дональда Трампа, знаходиться під слідством федеральної прокуратури щодо можливих порушень правил фінансування виборчої кампанії", — йдеться у публікації.

За словами джерела, справа проти Джуліані може також включати звинувачення у порушенні законів проти підкупу закордонних посадових осіб або навіть змови, що становить серйозну загрозу Трампу.

Інше джерело заявило, що діяльністю Джуліані також цікавиться контррозвідка.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада Палата громад опублікувала другу частину стенограм слухань у справі про імпічмент президента США. Як зазначається, свідчення послів Волкера і Сондленда показують, що президент США і його адвокат Джуліані намагалися використати Держдеп для тиску на Україну, щоб там оголосили про початок розслідування на користь особистих і політичних інтересів Трампа.