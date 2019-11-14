Трамп заявив, що не пам’ятає розмову із послом США в ЄС про розслідування щодо Байдена

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що не може згадати телефонну розмову, яку він нібито проводив з послом США в ЄС Гордоном Сондлендом 26 липня, на наступний день після розмови з українським Президентом Володимиром Зеленським.

Про це він заявив на спільній пресконференції з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє CNBC.

Як зазначається, Трампа попросили сказати, чи відповідають дійсності слова тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. На перших публічних слуханнях з імпічменту Трампа в Палаті представників Конгресу США дипломат заявив, що його помічник частково чув розмову Трампа з постпредом США при ЄС Гордоном Сондландом. За його словами, Сондленд зателефонував президенту США з ресторану. Їхня розмова стосувалася розслідування, на чому наполягав Трамп.

"Сондленд сказав президенту Трампу, що українці готові просуватися далі", - переповів Тейлор слова свого помічника під час слухань у Палаті представників.

У відповідь на це Трамп заявив: “Я нічого про це не знаю. Вперше про це чую”.

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Він нагадав про більш ранні заяви Сондленда: “Єдине, що я знаю про Сондленда, він відзначав, що говорив зі мною недовго, а я сказав: "Жодної “послуги за послугу” (між Вашингтоном і Києвом – ред)".

“Про інше я нічого не чув. У будь-якому випадку це, найімовірніше, інформація з других рук, але я нічого такого не чув", - сказав Трамп.

Тейлор також розповів під час публічних слухань, що його помічник перепитав Сондленда про зміст розмови з президентом, на що той відповів, що "Трамп більше опікується розслідуванням проти Байденів", яке просував адвокат президента Рудольф Джуліані, ніж питанням підтримки України.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада у Вашингтоні пройшли перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.

Фото: The White House