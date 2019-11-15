Керівник ОП має бути у списку посад з високим рівнем корупційних ризиків — НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує внести посаду керівника Офісу Президента до переліку посад із високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Про це повідомляє 15 листопада пресслужба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції подало на державну реєстрацію до Міністерства юстиції наказ щодо змін до Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до переліку посад із високим корупційним ризиком, окрім посади керівника Офісу Президента України, Національне агентство пропонує також віднести посади першого заступника та заступника керівника ОП.

Також, як повідомляє НАЗК, до посад із високим корупційним ризиком належать посади керівників та заступників керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України, а також керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

Як нагадали у НАЗК, перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків затверджується Національним агентством. На сьогодні зазначений Перелік затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 червня 2016 року № 2, яке зареєстроване у Міністерстві юстиції України 19 липня 2016 року за №987/29117.