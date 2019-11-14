Мін’юст і НАЗК обмінюватимуться даними для перевірки декларацій

Міністерство юстиції України та Національне агентство з питань запобігання корупції затвердили порядок автоматизованого доступу Системи логічного та арифметичного контролю декларацій до трьох державних реєстрів Мін’юсту: Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей і Реєстру актів цивільного стану.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє пресслужба відомства.

“Разом з проєктом USAID та UK aid “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах” було досягнуто домовленість щодо розробки сервісів обміну інформацією про запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, держателем якого є НАЗК, та Єдиним реєстром довіреностей, Спадковим реєстром, Державним реєстром актів цивільного стану громадян. Це дозволить НАЗК здійснювати перевірку декларації в автоматичному режимі», – наголосив Малюська.

Зазначається, що у реєстрах Мін’юсту міститься великий об’єм інформації, важливої під час перевірки декларацій.

Так, завдяки запровадженню інформаційної взаємодії між двома відомствами НАЗК отримає доступ до усіх 16 реєстрів та баз даних, необхідних для перевірки декларацій в автоматизованому режимі.

У відомстві інформують, що наразі ДП “НАІС” проводяться технічні роботи з підключення НАЗК до трьох реєстрів Мін’юсту.

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Крім того, ДП ”НАІС” вживаються технічні заходи щодо запровадження електронної інформаційної взаємодії між зазначеними реєстрами через Систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, яка отримала назву "Трембіта".

Малюська підкреслив, що завдяки налагодженню такої інформаційної взаємодії внесення недостовірних відомостей у декларації стане неможливим, а корупційні ризики — зведені до нуля.