Мінські домовленості мають виконувати і Україна, і Росія – глава МЗС Австрії

Виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі є обов’язковим і для України, і для Росії.

Про це заявив федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Александр Шалленберг на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хочу підкреслити, що Мінські домовленості - це те, що обов'язково треба виконувати, і тут багато що залежить від вашого (північного) сусіда», - сказав Шалленберг.

Він підтвердив, що після Києва їде до Санкт-Петербурга, але не як міністр закордонних справ, а як міністр культури. Шалленберг пояснив, що після завершення нинішнього Року культури Австрії в Україні наступний буде Роком культури Австрії в Росії.

«Але те, що я прибув сьогодні до Києва, не є випадковим», - зазначив він.

Глава МЗС Австрії також підтвердив, що зараз багато зусиль спрямовані на те, щоб зустріч у «нормандському форматі» відбулась і була результативною.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи порушуватиме він питання щодо виконання Мінських домовленостей перед російською стороною, Шалленберг зазначив, що не проти принагідно це зробити.

«Якщо така нагода в мене там буде, відповідно, я так, як сьогодні з паном міністром закордонних справ України поговорив про це, то не відмовлюся, якщо зі мною будуть такі розмови (у Росії - ред.)», - резюмував він.