Рада вирішила раніше взятися за Держбюджет-2020

Народні депутати підтримали рішення перенести розгляд у другому читанні законопроєкту № 2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік" на початок ранкового засідання Верховної Ради.

Відповідну пропозицію вніс Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на зараз у нас вже є повний перелік документів для розгляду: в першу чергу - змін до Бюджетного кодексу України і після цього матеріалів для розгляду самого бюджету. Він був запланований на 12:30. Є пропозиція, оскільки це важливий момент, перенести його розгляд на зараз... Прошу підтримати цю пропозицію та змінити порядок розгляду питань порядку денного", - сказав спікер.

Таку пропозицію депутати підтримали з другої спроби: під час першого голосування "за" було 225 голосів при мінімально необхідних 226-ти, а під час другого - 233.

Наразі Верховна Рада розглядає у другому читанні законопроєкт 2144 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України". Після цього депутати розпочнуть розгляд у другому читанні законопроєкту про держбюджет на наступний рік.