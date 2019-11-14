Арахамія прогнозує, що бюджет-2020 розглядатимуть близько п’яти годин

Арахамія прогнозує, що бюджет-2020 розглядатимуть близько п’яти годин

Укрінформ
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що розгляд у другому читанні законопроєкту №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік" займе 5 годин.

Таку думку Арахамія висловив у коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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"Моє бачення, що ми розглянемо бюджет сьогодні десь за 5 годин", - сказав Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на засіданні в четвер, поряд з іншими питаннями, планує розглянути в другому читанні законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

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