"Голос" ще не вирішив, чи голосуватиме за бюджет-2020

Парламентська фракція політичної партії "Голос" планує утриматися під час голосування у другому читанні за проєкт Державного бюджету на 2020 рік.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав секретар Комітету Верховної Ради з питань бюджету, член фракції "Голос" Володимир Цабаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Враховуючи те, що бюджет - це відповідальність уряду, а уряд - це відповідальність монобільшості, ми скоріше за все, не зможемо підтримати цей проєкт. Але ми і не будемо голосувати "проти", бо там є деякі речі позитивні, наприклад, фінансування медицини, збільшення фінансування освіти", - сказав Цабаль.

Депутат додав, що, скоріше за все, позиція фракції "Голос" буде - "утриматися".

"Але по ходу, по обговоренню ми ще будемо визначатися", - зазначив Цабаль.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на засіданні в четвер, 14 листопада, розгляне у другому читанні законопроєкт 2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Згідно з порядком денним, розгляд бюджету в другому читанні заплановано на 12:30. Також має бути розглянутий законопроєкт 2144 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".