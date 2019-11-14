“ЄС” і “Голос” вимагають створити робочу групу, що доопрацює законопроєкт про ринок землі

Фракції партій «Європейська солідарність» і «Голос» висловили ініціативу щодо створення робочої групи з доопрацювання законопроєкту про ринок землі під час підготовки його до другого читання.

Про це заявила з трибуни парламенту співголова фракції «ЄС» Ірина Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми звертаємося до Голови Верховної Ради пана Разумкова з вимогою своїм дорученням негайно створити робочу групу щодо доопрацювання законопроєкту про ринок землі до другого читання. Мають бути враховані обов’язково позиції і наших політичних сил, «Батьківщини» та інших політичних сил, які так само вважають, що в законопроєкті про ринок землі має бути враховано таке: захистити українця - власника землі встановленням мінімальної ціни на сільськогосподарську землю на рівні, не нижчому за еквівалент 2-3 тисяч доларів за гектар", - наголосила Геращенко.

Вона додала, що фракція "ЄС" також виступає категорично проти концентрації в одних руках землі площею 200 тисяч гектарів, яка, за її словами, "зафіксована лобістом великого агрохолдингу, який представлений в "Слузі..."

Третім дуже важливим моментом, наголосила політик, є те, що у проголосованому законопроєкті відсутні застережники, що не дозволять скуповування землі, особливо на прикордонних територіях, представниками країни-агресора.

"Також дуже важливе питання - запровадження механізму ретельної перевірки походження грошей, за які купується сільськогосподарська земля, і важливо передбачити механізм вилучення землі у власника у разі злочинного недбалого ставлення до неї", - наголосила Геращенко.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Очікується, що купувати земельні ділянки зможуть громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України, а також іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування. Водночас вони зобов’язані відчужити ділянку протягом року.

У серпні 2019 року набуло чинності рішення ЄСПЛ, за яким було постановлено, що мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує права українських громадян у частині вимог Європейської конвенції з прав людини.