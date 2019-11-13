Глава МЗС Австрії їде в Україну з візитом

Федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрія Александр Шалленберг 13 та 14 листопада перебуватиме в Україні з робочим візитом.

Про це повідомляє пресслужба МЗС. "14 листопада в МЗС України відбудуться переговори керівників зовнішньополітичних відомств України Вадима Пристайка та Австрії Александра Шалленберга. Передбачається обговорення актуальних питань широкого спектру двосторонніх відносин, а також взаємодії двох держав в рамках міжнародних організацій", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Президент Австрії на зустрічі з Лукашенком згадав про інтервенцію РФ в Україну На 9 год. 45 хв. запланована спільна пресконференція очільників зовнішньополітичних відомств України і Австрії.