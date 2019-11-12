Президент Австрії на зустрічі з Лукашенком згадав про інтервенцію РФ в Україну

Під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у вівторок у Відні федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен також обговорив ситуацію на Сході Україні, зокрема, російську інтервенцію.

Про це австрійський президент заявив під час пресконференції у Відні за результатами зустрічі з Лукашенком, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні також обговорили багато питань на тему Східної України. Білорусь приймає переговори Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту в Україні. Так звані "Мінські домовленості" всім відомі, і Білорусь приклала багато зусиль для мирного врегулювання цього конфлікту належним чином. І Австрія це підтримує, у тому числі в рамках ОБСЄ", - заявив Александер Ван дер Беллен.

Він додав, що Мінські домовленості відіграють важливу роль в питанні врегулювання конфлікту на Сході України.

"І якою важкою є внутрішня ситуація в Україні, навіть без російської інтервенції", - зазначив президент Австрії.

Як раніше повідомляло агентство, Євросоюз зберігатиме санкції проти Росії до повного виконання “Мінська”, про що нещодавно заявив спеціальний радник президента Європейської комісії з питань України Ельмар Брок.

Фото: belta.by