У Пентагоні підтвердили: допомога Україні заморожувалася з політичних причин

Високопосадовиця Пентагону Лара Купер, яка відповідає за український напрям, підтвердила, що мала інформацію про наміри адміністрації Трампа розморозити оборонну допомогу Україні в обмін на заяву про розслідування проти Байденів.

Про це йдеться в розсекреченій стенограмі виступу Купер на слуханнях у Палаті представників Конгресу США, оприлюдненій у понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Заступник помічника міністра оборони Лора Купер засвідчила, що президент Трамп через Офіс управління й бюджету розпорядився заморозити критично важливу для України військову допомогу на сотні мільйонів доларів - попри заперечення кар'єрних військових міноборони, представників Держдепартаменту та інших установ", - зазначається у спільній заяві керівників комітетів, що ведуть розслідування з імпічменту.

Купер також розповіла комітетам, що вона неодноразово висловлювала іншим урядовцям США свою стурбованість стосовно законності заморожування цих коштів, виділених Конгресом. Крім того, вона вказувала на проблеми, які можуть виникнути через затримку цієї допомоги Білим домом.

"Купер також підтвердила, що на зустрічі з послом Куртом Волкером 20 серпня 2019 року він недвозначно натякав, що замороження допомоги можна скасувати, якщо Україна буде готова виступити із заявою, пов'язаною із втручанням у вибори", - йдеться в заяві глав комітетів.

Нагадаємо, депутати Демпартії в Палаті представників наприкінці вересня ініціювали розслідування з імпічменту Трампа через підозри в тиску на Україну з метою отримання політичної вигоди на президентських виборах у США. Цього тижня комітети, які ведуть розслідування, перейдуть до фази публічних слухань.