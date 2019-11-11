Парнас попереджав Київ, що Трамп може заблокувати військову допомогу - NYT

Бізнесмен Лев Парнас незадовго до інавгурації Володимира Зеленського попереджав офіційний Київ, що адміністрація Трампа заморозить військову допомогу Україні, якщо вона не оголосить про розслідування проти Джо Байдена і його сина Хантера.

Про це Парнас планує розповісти під час свідчень у Конгресі, повідомляє The New York Times із посиланням на юриста Джозефа Бонді.

«Незадовго до того, як в травні відбулася інавгурація Президента України, соратник Рудольфа Джуліані (Лев Парнас – ред.) вирушив до Києва, щоб попередити нове керівництво країни, заявив юрист. Партнер Лев Парнас заявив представнику нового уряду, що він має оголосити розслідування щодо політичного конкурента Трампа Джозефа Байдена-молодшого та його сина, інакше віцепрезидент Майк Пенс не буде брати участь у присязі, заявив юрист», - йдеться у повідомленні.

В іншому випадку США заморозять військову допомогу Україні.

Як зазначається, на зустрічі перед інавгурацією Зеленського були присутні тільки сам Парнас, а також Ігор Фруман і Сергій Шефір, який входив до найближчого оточення Зеленського.

За словами Бонді, його клієнт діяв за вказівкою адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, а той, у свою чергу, діяв за вказівкою президента США, вважає Парнас.

Сам же Джуліані заперечив такі закиди. Також слова Парнаса спростовує і адвокат Фрумана Джон Дауд.

Сергій Шефір підтвердив виданню, що зустріч дійсно була. Проте зазначив, що питання військової допомоги не порушувалося. За його словами, Парнас і Фруман хотіли, аби Зеленський зустрівся із Джуліані.

Помічник Зеленського стверджує, що українська сторона не сприймала бізнесменів, як офіційних представників та не вважала, що вони можуть представляти уряд США.

Однак адвокат Парнаса наголосив, що якби Шефір не вірив, що Парнас говорить від імені Трампа, то не був би на цій зустрічі.

Як пише видання, Пенс дійсно не був присутній на церемонії інавгурації Зеленського. Його офіс заявив газеті, що рішення було ухвалене 13 травня, за тиждень до приведення президента України до присяги.

Раніше повідомлялося, що Парнас готовий дати свідчення в рамках розслідування імпічменту Трампа.

У жовтні Лев Парнас вже отримував запити з боку трьох комітетів Палати представників Конгресу США, однак тоді відповів відмовою. Пізніше федеральний суд Флориди зобов'язав Парнаса відповісти на питання законодавців, а також надати їм наявні у нього матеріали щодо фінансових переказів, які він здійснив на республіканські політичні кампанії.

Свідчення Парнаса можуть пролити нове світло на масштаби його виплат за американські кампанії та інші організації, пов'язані з Трампом, а також інші фінансові операції.

Як відомо, раніше в США були затримані партнери Руді Джуліані Лев Парнас, Ігор Фруман, а також пов'язаний з ними Андрій Кукушкін. Усіх їх звинувачують у тому, що вони заробили сотні тисяч доларів на незаконних переказах на передвиборні кампанії республіканських кандидатів, включаючи політичний комітет, який збирав пожертви для Трампа, в той час кандидата в президенти. Пізніше Федеральний суд зняв звинувачення з Парнаса і Фрумана. Зараз Парнас перебуває під домашнім арештом в штаті Флорида.

Фото: JOSH GERSTEIN