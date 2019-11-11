Трамп стане популярнішим у діаспорі, якщо дасть Україні зброю - представник УККА

Трамп стане популярнішим у діаспорі, якщо дасть Україні зброю - представник УККА

Ексклюзив
Укрінформ
Дональд Трамп може наростити підтримку серед американців українського походження на наступних президентських виборах у порівнянні з 2016 роком,

Таку думку в коментарі власному кореспондентові Укрінформу висловив представник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський.

За його словами, популярність Трампа в діаспорі може зрости, якщо він надасть Україні зброю.

Водночас Добрянський зізнався, що негативно оцінює міжнародну політику нинішнього голови Білого дому й завжди голосує за висуванців Демократичної партії.

«Телебачення Fox News, яке підтримує республіканців, зазомбувало американців. Воно ніколи не говорить про суть розслідування щодо імпічменту, а лише про те, що президента оббріхують», - зазначив Добрянський.

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При цьому він наголосив, що українці в США ніколи не голосують одностайно за того чи іншого кандидата. А також заперечив твердження про те, ніби діаспора традиційно підтримує республіканців.

«Так було колись. Нині ситуація змінилася, і багато представників української громади підтримують Демократичну партію».

Однак, зауважив Добрянський, відповідних соціологічних досліджень ніхто не проводив, тож немає даних щодо підтримки українцями тієї чи іншої політичної сили.

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На переконання представника УКК, Палата представників оголосить імпічмент ще до різдвяних свят, хоча Сенат і не підтримає її. «Але політично це буде дуже важливе рішення. Конгрес покаже, що президент країни не може так поводитися», - зазначив Добрянський.

Зрештою, вважає він, Трамп може стати першим президентом США, переобраним після позитивного голосування за імпічмент у Палаті представників.  

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