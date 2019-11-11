Трамп стане популярнішим у діаспорі, якщо дасть Україні зброю - представник УККА

Дональд Трамп може наростити підтримку серед американців українського походження на наступних президентських виборах у порівнянні з 2016 роком,

Таку думку в коментарі власному кореспондентові Укрінформу висловив представник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський.

За його словами, популярність Трампа в діаспорі може зрости, якщо він надасть Україні зброю.

Водночас Добрянський зізнався, що негативно оцінює міжнародну політику нинішнього голови Білого дому й завжди голосує за висуванців Демократичної партії.

«Телебачення Fox News, яке підтримує республіканців, зазомбувало американців. Воно ніколи не говорить про суть розслідування щодо імпічменту, а лише про те, що президента оббріхують», - зазначив Добрянський.

При цьому він наголосив, що українці в США ніколи не голосують одностайно за того чи іншого кандидата. А також заперечив твердження про те, ніби діаспора традиційно підтримує республіканців.

«Так було колись. Нині ситуація змінилася, і багато представників української громади підтримують Демократичну партію».

Однак, зауважив Добрянський, відповідних соціологічних досліджень ніхто не проводив, тож немає даних щодо підтримки українцями тієї чи іншої політичної сили.

На переконання представника УКК, Палата представників оголосить імпічмент ще до різдвяних свят, хоча Сенат і не підтримає її. «Але політично це буде дуже важливе рішення. Конгрес покаже, що президент країни не може так поводитися», - зазначив Добрянський.

Зрештою, вважає він, Трамп може стати першим президентом США, переобраним після позитивного голосування за імпічмент у Палаті представників.