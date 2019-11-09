Демократи хочуть проголосувати за імпічмент Трампа до Різдва – ЗМІ

Демократична більшість у Палаті представників, яка ініціювала розслідування з імпічменту президента Трампа, планує завершити його та провести загальне голосування до різдвяних свят, щоби з нового року розгляд справи розпочав Сенат.

Про це пише в п'ятницю американське впливове видання The Hill із посиланням на заяви законодавців від Демократичної партії.

"Демократи в Палаті представників наполегливо прагнуть завершити своє історичне багатотижневе розслідування проти президента Трампа до початку 2020 року, потенційно намагаючись провести кульмінаційне голосування за імпічмент перед Різдвом", - зауважує газета.

При цьому пояснюється, що демократи вже провели ряд важливих слухань та просигналізували про завершення етапу закритих свідчень, оприлюднивши тисячі сторінок розсекречених стенограм. Зараз вони переходять до "другої фази" – відкритих слухань, щоби поінформувати по суті розслідування американську публіку.

"Наступного тижня демократи проведуть перші публічні слухання з телетрансляцією за результатами їхнього уже майже 7-тижневого розслідування щодо імпічменту, викликавши трьох кар'єрних дипломатів, які вже підтвердили, що Трамп, його особистий адвокат Руді Джуліані та їхні спільники нахабно домагалися "послуги за послугу" від України", - зауважує видання.

Плани провести голосування з імпічменту президента в нижній палаті Конгресу підтвердив член Розвідувального комітету конгресмен Денні Хек. "Я думаю, що без поспіху, але, знову ж, без затягувань та обмірковано, Палата представників має поставити собі за мету розібратися з цим у розвідувальному, міжнародному та юридичному комітетах, а також провести загальне голосування до Різдва",- зауважив конгресмен від демократичної партії.

Нагадаємо, розслідування з імпічменту президента США Дональда Трампа було ініційоване демократами в Палаті представників наприкінці вересня. Для усунення з посади глави Білого дому нижня палата Конгресу США повинна заручитися підтримкою щонайменше 50% плюс одного голосу конгресменів. При цьому, Сенат має набрати більше двох третин американських законодавців.