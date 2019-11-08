Київ: Рішення Бундестагу щодо Nord Stream 2 може створити руйнівний прецедент

Можливе рішення Бундестагу в обхід правил ЄС створить руйнівний прецедент для Європейського союзу як інституції та його енергетичної безпеки, тож Німеччина і Єврокомісія мають вжити заходів для дотримання основоположних європейських принципів.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок у відповідь на запит Укрінформу стосовно того, яких кроків вживає МЗС у зв'язку з можливим голосуванням німецького Бундестагу за закон, який дозволить Nord Stream 2 обійти законодавство ЄС.

"Дійсно, в Бундестазі розглядається проєкт закону, покликаний імплементувати в німецьке законодавство Газову директиву ЄС. Сьогодні вночі зазначений законопроєкт мав бути поставлений на голосування в редакції, яка, за наявною інформацією, дозволить виключити "Північний потік-2" з-під юрисдикції законодавства ЄС. Станом на зараз голосування не відбулося. Ця ситуація дійсно викликає занепокоєння, і українська сторона вже активно працює з ЄС та ФРН зокрема", - сказав Божок.

Він поінформував, що міністр закордонних справ Вадим Пристайко особисто проводить консультації зі своїми європейськими колегами, включаючи ФРН. За словами Божка, він також провів низку консультацій з європейськими дипломатами, в тому числі з послом ФРН в Україні Анка Фельдгузен та главою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом. Окрім того, активно працює українське посольство в Берліні.

"Наша позиція дуже проста: можливе рішення Бундестагу в обхід правил ЄС щодо енергетичної лібералізації створить руйнівний прецедент для ЄС як інституції та його енергетичної безпеки. Тому ФРН має додатково зважити цю обставину. Європейська комісія також має вжити всіх можливих заходів з метою забезпечення відповідності усіх держав-членів ЄС енергетичному законодавству та основоположним принципам Євросоюзу", - резюмував заступник міністра.

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти п'ятниці, 8 листопада, Бундестаг мав ухвалити рішення щодо законопроєкту про імплементацію поправок до Газової директиви ЄС, які стосуються газопроводів, що йдуть до ЄС із третіх країн, зокрема "Північного потоку-2".

Проте депутати від "Альтернативи для Німеччини" ініціювали перенесення рішення через те, що на засіданні не було кворуму.

Прийняті цього року додатки до Газової директиви ЄС обмежують право виробників газу на монопольне використання газопроводів, якими паливо постачається на європейський ринок, та передбачають доступ до цих мереж третіх компаній. Це положення поширюється на всі газопроводи, які заходять на територію Євросоюзу або виходять з неї, включаючи ті, що прокладені у морі.

Газопровід Nord Stream 2 будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Проєкт планувалося завершити до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт шляхом запровадження санкцій.