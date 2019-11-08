Nord Stream 2: Разумков нагадав президенту Бундестагу про інтереси України

Керівники парламентів України і Німеччини провели телефонну розмову, під час якої йшлося про врахування інтересів України у контексті Nord Stream 2.

Про це повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник у Twitter.

"Щойно відбулася перша телефонна розмова Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова із президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле (ХДС). В центрі уваги - максимальне врахування парламентом національних інтересів України у контексті "Північного потоку-2", - написав дипломат.

Щойно відбулася перша телефонна розмова Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова із Президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле (ХДС). В центрі уваги - максимальне врахування 🇩🇪парламентом національних інтересів України у контексті «Північного потоку-2» pic.twitter.com/VhFZuCMVAs — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 8 листопада 2019 р.

Як повідомлялося, у ніч проти п'ятниці, 8 листопада,Бундестаг мав ухвалити рішення щодо законопроєкту про імплементацію поправок до Газової директиви ЄС, які стосуються газопроводів, що йдуть до ЄС із третіх країн, зокрема Nord Stream 2.

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Проте депутати від "Альтернативи для Німеччини" ініціювали перенесення рішення через те, що на засіданні не було кворуму.

Газопровід Nord Stream 2 будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Проєкт планувалося завершити до кінця 2019 року.

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Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт шляхом запровадження санкцій.

8 листопада стало відомо, що Управління захисту конкуренції і прав споживача Польщі (UOKiK) наклало штраф на міжнародну компанію Engie Energie у розмірі 172 млн злотих (майже 45 млн дол.) за ненадання інформації щодо проєкту Nord Stream 2.