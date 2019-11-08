Бундестаг провалив голосування щодо Nord Stream 2

Німецький Бунедстаг не зміг проголосувати за внесений федеральним урядом законопроект про «поширення правил внутрішнього ринку газу на трубопроводи між державами-членами ЄС та державам – не членами ЄС» через відсутність кворуму.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Було віддано 133 голосів. Для кворуму необхідні 355 голосів. Таким чином парламент не має кворуму. Я закриваю засідання і оголошую чергове засідання о 9 ранку п’ятниці, 8 листопада», - проголосив головуючий.

Слід зауважити, що така ситуація сталася після того, як на поіменному голосуванні наполягла фракція «Альтернативи для Німеччини». Адже до цього президіум тримався думки, що кворуму достатньо і на підставі того, що «за» (шляхом підняття рук) висловилися ХДС/ХСС, СДПН, СвДП, «проти» АдН і Зелені, «утрималися» Ліві, схилявся до того, що рішення можна вважати прийнятим.

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Голосування відбувалося о 2 ночі.