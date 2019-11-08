Україна закликає Німеччину не "звільняти" Nord Stream 2 від газової директиви ЄС

Україна закликає Німеччину не підтримувати «звільнення» Північного потоку-2 від умов газової директиви ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє "Урядовий портал".

“Як нам стало відомо, сьогодні на розгляді Бундестагу після півночі стоїть на голосуванні версія поправок, яка дозволить німецькому регулюючому органу схвалити відхилення від ЄС Директиви проектам з інвестиціями, «здійсненими до 23 травня 2019 року»”, - йдеться у заяві.

Зазначається, що підтримка цієї ініціативи нанесе серйозної шкоди енергетичній безпеці та єдності ЄС.

Наразі директива є обов'язковою для кожної держави-члена. Якщо ж поправка сьогодні вночі буде підтримана, то це означатиме порушення консенсусного рішення, ухваленого всіма країнами-членами ЄС.

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За словами Гончарука, такий поворот подій може мати далекосяжні наслідки для європейської енергетичної безпеки та солідарності між країнами-членами ЄС. Роль Росії у цьому процесі далеко не остання – держава давно діє за перевіреним принципом: розділяй і володарюй.

“Україна дуже цінує послідовну підтримку Німеччини нашого суверенітету та територіальної цілісності, а також реформ. У даному випадку йдеться про «суверенітет» і «цілісність» європейської безпеки загалом, щодо чого Україна продемонструвала себе як надійного партнера. І ми розраховуємо на солідарність Німеччини”, - зазначив прем'єр.