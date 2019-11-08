Депутати бундестагу називають Nord Stream 2 економічним проєктом

Депутати німецького бундестагу обговорили пізно увечері на пленарному засіданні запит за пропозицією фракції «Альтернатива для Німеччини» під назвою «Забезпечити енергозабезпечення Німеччини – захистити Nord Stream 2 від політики санкцій».

За перебігом дебатів слідкувала кореспондент Укрінформу.

З 7 депутатів, що виступали, Україну згадали троє.

«Ми за діалог з Україною, за то, щоб вона залишалася важливим транзитним шляхом для російського газу. Я радий, що ФРН підтримує підписання в майбутньому нового транзитного договору між Україною та Росією. Він нам потрібен дуже негайно, для цього також потрібні інвестиції в українську ГТС. У цьому німецькі та європейські підприємці готові допомогти Україні», - заявив депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Тіммон Грімельс.

Утім, він захищає проект Nord Stream 2, заявивши, що Україна та Східна Європа можуть отримати вигоду від нього - від реверсу газу. «Ми повинні бути солідарними з нашими друзями в Україні», - сказав політик, маючи на увазі саме реверс.

При цьому він наголошував на тому, що «Енергетична дипломатія» працювала з СРСР ще в 1970-х і 1980-х, вона завжди була способом «залишатися в діалозі з Росією», вирішувати складні питання, і що так треба продовжувати робити й зараз. «Такий газопровід може бути важливим мостом. Краще взяти російський газ, ніж Росія буде орієнтуватися в бік Китаю», - переконував він.

На фоні фактичного одностайного схвалення газопроводу різко висловився депутат від Зелених Юрген Тріттін.

«Ми всі дуже зацікавлені в тому, щоби не було подальшої дестабілізації в Україні. Якими є зараз ваші кроки, щоб затяжна суперечка навколо транзиту була вирішена? Що ви будете робити, щоб утримати обіцянку канцлера, щоб і в майбутньому було гарантоване відповідне продовження транзиту територією України, від чого, серед іншого залежить стабільність цієї держави? Нічого!», - заявив депутат.

Він зробив акцент на тому, що оперування газопроводом має відбувалося за європейським правом, і «не може бути так, щоб газогін робив 8-кілометровий обхід, і це було використано як привід, аби обійти європейське право щодо анбандлінгу».

Коротким «Німеччина зацікавлена в стабільній Україні» обмежився депутат від АдН Штеффен Котре.

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На захист проекту встали обидва депутати від правлячої ХДС/ХСС. Вони напирали на те, що Німеччині потрібен газ, але погоджувалися з тим, що потрібна більша диверсифікація джерел імпорту.

Фактично в усіх промовах було піддано різкій критиці президента США Дональда Трампа за його намагання тиснути на Європу. Але критики на адресу АдН, яка винесла питання на розгляд, було ще більше.