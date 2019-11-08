Польща оштрафувала міжнародну компанію на $45 мільйонів через Nord Stream 2

Управління захисту конкуренції і прав споживача Польщі (UOKiK) наклав на міжнародну компанію Engie Energie штраф у розмірі 172 млн злотих (майже 45 мільйонів доларів США) за ненадання інформації про проєкт Nord Stream 2, у якому ця компанія брала участь.

Про це йдеться в оприлюдненому повідомленні UOKiK, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Це є наслідком відсутності співпраці в антимонопольному розслідуванні, яке здійснює голова UOKiK”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що штраф накладено відповідно до результатів антимонопольного розслідування, яке з квітня 2018 року UOKiK веде проти російського “Газпрому” та п’яти міжнародних акціонерів Nord Stream 2: Engie Energie, Uniper, OMV, Shell oraz Wintershall.

На переконання UOKiK, дії акціонерів Nord Stream 2 “можуть бути спробою обійти законодавство завдяки створенню компанії, яка фінансуватиме будівництво газопроводу без згоди антимонопольного органу”.

Це найбільший штраф, який будь-коли накладав польський антимонопольний орган.

Як інформувалося, у квітні 2018 року антимонопольний орган Польщі розпочав слідство у справі щодо можливої змови стосовно будівництва “Північного потоку-2”.

Згідно з польськими законами, максимальний штраф, який UOKiK може накласти на компанію за порушення антимонопольного законодавства, може становити 10% від оборотів компанії у році перед ухваленням рішення про порушення прав конкуренції.

Як повідомлялося, проєкт Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого Nord Stream. Передбачається, що потужність другої гілки Nord Stream 2 становитиме 55 млрд кубометрів газу щороку, довжина - більш як 1,2 тис. км.

Наприкінці жовтня Енергетичне агентство Данії видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу на території данських територіальних вод у Балтійському морі. Данія була останньою країною, яка не видавала дозвіл на будівництво російського газопроводу.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Планувалося завершити проєкт до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС у такому випадку підсяде на російську газову голку. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт санкціями.