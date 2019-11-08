Польський регулятор обіцяє "найвищий штраф в своїй історії" за Nord Stream 2

Управління захисту конкуренції і прав споживача Польщі (UOKiK) планує оголосити у п’ятницю про найвищий у своїй історії штраф у справі про будівництво газопроводу Nord Stream 2 (“Північний потік-2”).

Про це повідомляє польське видання Biznes Alert.

“UOKiK у запрошенні для журналістів анонсував, що на пресконференції буде оголошено останнє рішення голови UOKiK у справі щодо будівництва газопроводу Nord Stream 2, а також найвищий штраф для компанії в історії UOKiK”,- йдеться у публікації.

Як зазначається, у травні 2018 року антимонопольний орган Польщі розпочав слідство у справі щодо можливої змови стосовно будівництва Nord Stream 2.

Згідно з польськими законами, максимальний штраф, який UOKiK може накласти на компанію за порушення антимонопольного законодавства, може становити 10% від оборотів компанії у році перед ухваленням рішення про порушення прав конкуренції.

Як повідомлялося, проєкт Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого Nord Stream. Передбачається, що потужність другої гілки Nord Stream 2 становитиме 55 млрд кубометрів газу щороку, довжина — більш як 1,2 тис. км.

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Наприкінці жовтня Енергетичне агентство Данії видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу на території данських територіальних вод у Балтійському морі. Данія була останньою країною, яка не видавала дозвіл на будівництво російського газопроводу.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Планувалося завершити проєкт до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС у такому випадку підсяде на російську газову голку. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт санкціями.