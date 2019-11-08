Україна закликає Європарламент зупинити Nord Stream 2

Посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький закликав депутатів ЄП зупинити спроби виключити Nord Stream 2 з-під дії положень 3-го Енергетичного пакету ЄС.

Про це український дипломат написав у Twitter.

«Закликав захистити верховенство права, енергетичну безпеку Європи та зупинити Nord Stream 2. Намір виключити Nord Stream 2 з З-го Енергетичного пакету порушує законодавство ЄС, солідарність та заохочує Росію відкидати правила, займатися шантажем та порушувати зобов’язання», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вночі німецький Бундестаг не зміг проголосувати за внесений федеральним урядом законопроєкт про «Поширення правил внутрішнього ринку газу на трубопроводи між державами-членами ЄС та державам – не членами ЄС» через відсутність кворуму.

У соціальних мережах доволі широко коментували суть пропозицій, які обговорювалися в Берліні, зокрема спробу уряду Німеччини обійти додатки до Газової директиви ЄС.

Зокрема, наголошувалося, що такі пропозиції виключають з-під дії цих додатків газопроводи, «які отримали інвестиції, зроблені до 23 травня 2019 року», замість оригінального положення, затвердженого Єврокомісією, Європарламентом і Радою ЄС, що поширює правила Газової директиви ЄС «на всі трубопроводи, завершені до 23 травня 2019 року».

Офіційні коментарі щодо таких пропозицій наразі відсутні. Єврокомісія проігнорувала письмовий запит Укрінформу з цього приводу.