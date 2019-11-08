У Меркель відмовилися коментувати провал голосування щодо Nord Stream 2

Уряд Німеччини не хоче коментувати свій законопроєкт, який у ніч на п`ятницю не зміг ухвалити Бундестаг.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я б не хотіла би це коментувати. Можу тільки сказати, що ми запропонували реалізацію директиви щодо регулювання ринку "один в один" і надали закон у серпні", - сказала представник Міністерства економіки та енергетики ФРН Беате Барон у відповідь на запитання журналіста щодо того, чи вітав би уряд те, аби під регулювання ЄС потрапив лише невеличкий відрізок газогону, як це хоче зробити "Газпром".

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За її словами, законом уряд хоче "надати регулятору різні можливості", зокрема можливості сертифікації, схвалення виключень тощо, а як це буде використовуватися - "це вже справа бізнесменів".

Те, що парламент не зміг проголосувати, уряд "взяв до відома". Коли буде призначена нова дата голосування, вона не знає, адже це вже парламентські процедури. Бундестаг буде вирішувати, коли поставити питання повторно на порядок денний.

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Як повідомляв Укрінформ, голосування було скасоване через відсутність кворуму. За даними ЗМІ, фракції ХДС/ХСС і СДПН (які входять в правлячу коаліцію) внесли поправки в оригінальний законопроєкт, які передбачають значне пом’якшення застосування Європейської газової директиви по відношенню до оператора Nord Stream 2 AG.