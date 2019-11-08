Суд у Гаазі сьогодні оголосить рішення щодо юрисдикції у справі України проти РФ

Оголошення рішення відбудеться у відкритому судовому засіданні о 15:00 за місцевим часом. Якщо аргументи України визнають переконливими, то Міжнародний суд ООН зможе перейти до розгляду справи по суті.

Українську делегацію на слуханнях очолює заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, агент України у справі "Україна проти Російської Федерації" Олена Зеркаль.

До її складу також увійшли посол України в Королівстві Нідерланди Всеволод Ченцов, в.о. директора Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова, речниця МЗС Катерина Зеленко, аташе відділу міжнародного права та законодавства в галузі зовнішньої політики Департаменту міжнародного права МЗС Валерія Будакова, перший секретар Посольства України в Королівстві Нідерланди (правові питання) Ольга Бондаренко, перший секретар Посольства України (політичні питання, преса) Олена Власенко, представник Посольства України в Королівстві Нідерланди Софія Шовікова.

Україні допомагатимуть юридичні радники Марні Чік і Джонатан Гімблет з міжнародної юридичної компанії "Covington & Burling LLP".

Як повідомляв Укрінформ, Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака “Малайзійських авіаліній” рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирних зборів у Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання людекй в анексованому Криму; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

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6 березня 2017 року відбулися перші слухання в Гаазі.

19 квітня 2017 року було оголошено рішення про запобіжні заходи. Міжнародний суд ООН у Гаазі постановив, що Росія має поновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

3-7 червня відбулися слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикції) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.