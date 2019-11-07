Маас і Помпео обіцяють підтримувати Зеленського у боротьбі з корупцією

Берлін і Вашингтон налаштовані на надання підтримки Президенту України Володимиру Зеленському в справі боротьби з корупцією.

Про це заявили міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас і держсекретар США Майк Помпео, відповідаючи на запитання журналістів у Лейпцигу 7 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вважаємо, що Україна зараз переживає дуже позитивний момент, який настав з обранням Президента Зеленського. І тому ми налаштовані підтримувати його в його зусиллях", - сказав Маас.

Він назвав 2 пріоритети для України: боротьба з корупцією та досягнення миру на Донбасі. З огляду на перше Німеччина, за словами міністра, вже виділила за останні роки 1,5 млн євро та буде продовжувати підтримувати проекти. Що стосується другого, то Маас віддав належне зусиллям Зеленського на цьому напрямку та висловив сподівання і навіть переконання, що в найближчі тижні вдасться досягти більшого прогресу, ніж було зроблено до цього.

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Помпео зі свого боку нагадав про підтримку Вашингтона, який цього року надав 250 млн доларів у якості допомоги на безпеку та оборону, 140 млн дол – додатково на системи безпеки, як це було й в фінансових роках 2018 і 2017.

"Вашингтон також продовжує зусилля з подолання корупції в Україні… Ми раніше й в наступному році будемо наполегливо працювати над тим, аби Президент Зеленський мав можливість подолати корупцію у своїй власній країні", - заявив держсекретар.

Він додав, що американська адміністрація дуже добре усвідомлює ситуацію з українську корупцію, а також те, що й в Європі добре розуміють небезпеку та виклики, які несе з собою українська корупція.