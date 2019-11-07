Законопроєкт про тероборону скоро буде у Раді — РНБО

Найближчим часом законопроєкт про територіальну оборону буде винесений на розгляд профільного комітету, а згодом — на голосування Верховної Ради.

Про це повідомив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос під час круглого столу “Розвиток тероборони України: шляхи та можливості посилення потенціалу”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вивчали досвід багатьох країн, що стосується територіальної оборони, і концепція вже була опрацьована. Концепція пройшла погодження і на засіданнях міжвідомчої групи, і між різними органами державної влади та міністерствами. Зараз цей законопроєкт вже дописується. Думаю, що найближчим часом він буде винесений на розгляд Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки й надалі буде виноситись на розгляд Верховної Ради”, - повідомив Кривонос.

Він зазначив, що проти України діє сильний ворог, який має потужні сили спеціальних операцій та велику кількість диверсійних груп, які можуть використовувати для дестабілізації в країні. Водночас сил і засобів Нацгвардії та Нацполіції України явно недостатньо, щоб скрізь контролювати ситуацію. Тож завдання територіальної оборони полягатиме в тому, аби в максимально короткі терміни створити такий режим, який би унеможливив карну діяльність розвідгруп противника та сепаратистських груп, які можуть бути в тому чи іншому районі.

Кривонос підкреслив, що в багатьох випадках люди не бачать різниці між резервістами і бійцями тероборони. “Резервісти - це ті, хто будуть поповнювати наші ЗСУ або Нацгвардію, а територіальна оборона працюватиме в тій місцевості, де проживають бійці тероборони”, - розповів заступник секретаря РНБО.

Він наголосив, що основний принцип тероборони — “Я захищаю себе, свій будинок, своє село, свій район”.

Своєю чергою директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєнь Валентин Бадрак наголосив, що територіальна оборона є фактично третім компонентом асиметричних можливостей протидії України російській агресії поруч зі створенням професійних ЗСУ та ракетного щита країни. Бадрак нагадав, що в Україні вже двічі намагались ухвалити відповідне законодавство, коли в 2015 та 2017 роках вносились законопроєкти про територіальну оборону. Разом з тим, документ так і не був ухвалений.

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“Цей рік стане фінальним у законодавчому регулюванні створення тероборони. Саме територіальна оборона - це психологічний аспект, це можливість створення того резерву, який допоможе ЗСУ у разі масштабної агресії з боку РФ”, - заявив Бадрак.

На його думку, ключовим моментом у створенні та розвитку тероборони має бути фінансування її на місцевому рівні. Обласні та районні адміністрації, вважає Бадрак, повинні опікуватись цим питанням. Це дозволить не урізати оборонний бюджет країни, який вкрай потрібен для розбудови ЗСУ.