Зеленський затвердив склад делегації на міжнародну зустріч із заборони озброєння

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію для участі у щорічній зустрічі сторін Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію.

Відповідний указ №809/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Утворити делегацію України для участі у щорічній зустрічі Високих Договірних Сторін Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію, а також у Двадцять першій конференції країн — учасниць Протоколу ІІ та Тринадцятій конференції членів Протоколу V Конвенції (11 — 15 листопада 2019 року, м.Женева, Швейцарська Конфедерація)”, - ідеться в документі.

Главою делегації Президент затвердив заступника начальника Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони Сергія Рокуна.

Крім нього до складу делегацій увійшли: Денис Демченко, перший секретар Постійного Представництва України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві; Юрій Клименко, Постійний Представник України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві; Анна Коваленко, Заступник Керівника Офісу Президента України; Юлія Мурза, третій секретар відділу нерозповсюдження та контролю над озброєннями Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України; Андрій Покушалов, перший заступник начальника Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України; Сергій Ткачук, головний фахівець відділу організації піротехнічних робіт управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій.