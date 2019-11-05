Заборона протипіхотних мін і біологічної зброї: Президент затвердив склад двох делегацій

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію на Четверту конференцію з розгляду дії Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін, яка відбудеться 25-29 листопада в Осло (Норвегія).

Відповідний указ №802/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Утворити делегацію України для участі у Четвертій конференції з розгляду дії Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (25 - 29 листопада 2019 року, м.Осло, Королівство Норвегія)”, - ідеться в документі.

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Главою делегації Президент призначив посла України в Норвегії В’ячеслава Яцюка. Крім нього, до складу делегації увійшли ще четверо посадовців.

Також Зеленський утворив делегацію на Щорічну зустрічі держав — учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення, яка відбудеться 3-6 грудня у Женеві (Швейцарія).

Відповідний указ №803/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Утворити делегацію України для участі у Щорічній зустрічі держав — учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення (3 — 6 грудня 2019 року, м.Женева, Швейцарська Конфедерація)”, - ідеться в документі.

Главою делегації Президент затвердив Постійного представник України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Юрія Клименка.

Заступниками глави делегації призначено Олександра Капустіна, начальника відділу нових викликів і загроз секретаріату Національного органу України з виконання Конвенції про заборону хімічної зброї Департаменту міжнародної безпеки МЗС, та Сергія Комісаренка, директора Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна Національної академії наук України.

До складу делегації також включено Ірину Будзанівську, завідувачку кафедри Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Михайла Гладія, першого віце-президента Національної академії аграрних наук України; Анатолія Головка, директора Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів; Вікторію Задорожну, директора державної установи «Інститут епідеміології та інфекційних захворювань імені Л.В.Громашевського»; Андрія Скіпальського, генерального директора Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.