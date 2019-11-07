Зеленський вніс зміни до складу Комісії з правової реформи

Президент Володимир Зеленський розширив пріоритетні напрямки діяльності Комісії з питань правової реформи та ввів до її складу ряд нових членів.

Відповідний указ №811/2019 опублікований на сайті глави держави.

Згідно з документом, Президент доповнив пріоритетні напрями роботи Комісії з питань правової реформи словами «удосконалення територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою».

Також Зеленський затвердив у персональному складі Комісії з питань правової реформи генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Крім того, глава держави затвердив у складі робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції представника Президента у КСУ Федора Веніславського, народного депутата з фракції “Слуга народу” Олександра Копиленка й увів до складу цієї групи міністра розвитку громад та територій Альону Бабак, гендиректора Директорату з питань регіональної політики та децентралізації ОП Ольгу Бугай та народного депутата (фракція “Слуга народу”) Олександра Корнієнка.

Також глава держави ввів до робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя заступника керівника ОП Андрія Смирнова; ректора Національної школи суддів Миколу Оніщука; народних депутатів Ірину Венедіктову та Анастасію Красносільську й викладачку юридичного факультету Київського національного університету імені Шевченка Марину Стефанчук, а також суддю Конституційного суду у відставці Наталю Шапталу.

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Крім того, до робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції введено першого заступника генерального прокурора Віталія Каська, заступника міністра юстиції Олександра Банчука, народних депутатів Сергія Іонушаса та Дениса Монастирського, ректора Національної академії прокуратури Олександра Толочка, а до робочої групи з питань розвитку юридичної освіти - начальницю Департаменту інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення, контролю виконання та перевірок стану організації прокурорської роботи ГПУ Ольгу Кравченко.

Також Президент увів низку експертів до складу консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій, які беруть участь у роботі Комісії з питань правової реформи.