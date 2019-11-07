Зеленський змінив керівництво РДА на Запоріжжі
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив голову Вільнянської районної державної адміністрації у Запорізькій області та призначив на його місце ексочільника Новомиколаївської РДА.
Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави.
“Звільнити Іванова Дмитра Юрійовича з посади голови Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”, - ідеться в розпорядженні №375/2019-рп.
Водночас іншими розпорядженням №376/2019-рп та №377/2019-рп Президент спершу звільнив Володимира Грянистого з посади голови Новомиколаївської РДА на Запоріжжі, а потім призначив його головою Вільнянської райдержадміністрації.