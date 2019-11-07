Президент призначив начальника департаменту держтаємниці СБУ

Президент призначив начальника департаменту держтаємниці СБУ

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Носка начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки.
Відповідний указ №812/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Призначити Носка Ігоря Аркадійовича начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України”, - зазначається в документі.

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Як повідомлялося, Президент 11 жовтня підписав указ про призначення Романа Семенченка своїм Уповноваженим з питань контролю за діяльністю СБУ.

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