Президент призначив начальника департаменту держтаємниці СБУ
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Носка начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки.
Відповідний указ №812/2019 опублікований на сайті глави держави.
“Призначити Носка Ігоря Аркадійовича начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України”, - зазначається в документі.
Як повідомлялося, Президент 11 жовтня підписав указ про призначення Романа Семенченка своїм Уповноваженим з питань контролю за діяльністю СБУ.