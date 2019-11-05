У Мін'юсті знайшли ящики з прихованою вхідною кореспонденцією

У Міністерстві юстиції знайшли ящики із прихованою вхідною кореспонденцією.

Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив у вівторок на своїй сторінці у Facebook.

"Знайшли кілька ящиків прихованої вхідної кореспонденції, яка несла ризики для схематозників та яку співробітники Мін’юсту, відповідальні за діловодство міністерства, сховали імовірно на замовлення третіх осіб", - зазначив він.

Міністр додав, що "судячи з усього, на вхідній кореспонденції був встановлений корупційний фільтр: на якихось документах проставляли "мінус", і він ховався, а потім і знищувався". "Про якісь інші важливі документи повідомляли сторонніх зацікавлених осіб. А зовсім нікому не потрібний хлам одразу брався в офіційну роботу", - зазначив Малюська.

За словами урядовця, майже усі документи були "відфільтровані" до його приходу у міністерство, але є і кілька свіжих.

"Приношу свої вибачення перед тими, хто не отримав вчасні відповіді на свої повідомлення та скарги. Очищення влади триває. Правоохоронні органи повідомлені. Ми обов’язково зреагуємо та приведемо до тями тих, хто ще не зрозумів, що країна змінилася", - підсумував Малюська.

Фото: Малюська, ФБ