Мін'юст призначив голову антирейдерської комісії

Мін'юст призначив голову антирейдерської комісії

Укрінформ
Новим головою антирейдерської комісії Міністерства юстиції України призначений перший заступник міністра Євгеній Горовець.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, інформує пресслужба міністерства.

"Міністерство юстиції продовжує оновлювати склад Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Новим головою комісії призначений перший заступник міністра юстиції Євгеній Горовець”, - повідомив Малюська.

За словами міністра, окрім оновлення складу Антирейдерської комісії, зараз відбувається формування Експертного офісу з питань держреєстрації.

«Цей Експертний офіс прийде на зміну Комісії. Він не просто розглядатиме матеріали скарг та готуватиме висновки по них, а робитиме узагальнення проблематики у сфері державної реєстрації та одразу формуватиме пропозиції змін до законодавства й удосконалення програмного забезпечення державних реєстрів. Тобто матимемо так званий «єдиний цикл», – зазначив очільник відомства.

Зі свого боку заступник міністра юстиції з питань держреєстрації Ольга Оніщук наголосила, що відтепер принципами роботи комісії будуть діалог, прозорість та законність.

Як уточнили у відомстві, засідання комісії відбуватимуться у форматі круглого столу, буде створена гаряча лінія для спілкування зі скаржниками, "а рішення будуть базуватися на букві закону, не зважаючи на можливий тиск з боку ЗМІ та політиків".

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«Також ми припиняємо розглядати корпоративні спори та скасовувати реєстрацію прав, які виникли на підставі правочинів, що не визнані судом недійсними, та починаємо складати професійні розширені висновки, у яких (навіть якщо законодавство зобов’язує винести відмову у розгляді скарги) закладаємо в мотивувальній частині аналіз порушень проведених реєстраційних дій, що допоможе людям виграти в подальшому судові процеси», - додала заступник міністра юстиції.

Як повідомлялося, раніше Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України очолював Владислав Власюк.

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