Помпео назвав пріоритети адміністрації Трампа в політиці щодо України

Адміністрація США на чолі з Трампом завжди послідовно підтримувала Україну в боротьбі з корупцією, в посиленні оборонних можливостей, захисті демократії та свобод українців.

Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео в інтерв'ю для радіо KCMO.

"Стосовно України ми були зосереджені на кількох речах. Насамперед це країна з глибокою історією корупції. І наша місія, місія нашого посла, місія пана Волкера була дуже чіткою - вона полягала у створенні набору інструментів, аби нове керівництво, Президент Зеленський і його команда могли досягти того, про що вони заявили під час кампанії, а саме - зменшення ризику корупції", - зазначив держсекретар США.

Крім того, він згадав російську агресію на Донбасі й анексію Криму.

"Тоді президент Обама відмовився надати їм системи озброєння, необхідні для захисту держави", - зауважив Помпео.

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За його словами, президент Трамп у цьому питанні займав послідовну позицію: тричі затверджував надання Україні американської зброї.

"Ми також забезпечили українську сторону технічною допомогою, яку попередня адміністрація відмовилася надавати. Ми наполегливо підтримуємо український народ", - наголосив глава американської дипломатії.

Крім того, підкреслив Помпео, Вашингтон був зосереджений на збереженні демократії та свободи в Україні, а також у масштабах Європи, - і водночас на захисті американців.