Маас і Помпео обговорять Україну в четвер у Лейпцигу

Міністри закордонних справ ФРН і США Гайко Маас і Майк Помпео обговорять у ході переговорів цього тижня Україну та інші питання міжнародної проблематики.

Про це повідомила в понеділок офіційний представник МЗС Німеччини Марія Адебар, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Темами, які обговорять міністри, будуть конфлікти: Афганістан, Україна – як просувається мінський процес, а також, звичайно, Сирія та Іран», - сказала Адебар.

За її словами, дипломати хочуть, зокрема, обмінятися думками щодо підготовки наступного саміту у нормандському форматі.

Зустріч відбудеться у четвер у Лейпцигу. Також Помпео з Маасом відвідають місце, де проходив кордон між двома німецькими державами: між Тюрингією (НДР) і Баварію (ФРН), що пов'язано зі святкування Німеччиною 30-річчя падіння Берлінського муру, а також місто Галле.

Держсекретар США також зустрінеться в Берліні з канцлером ФРН Ангелою Меркель. У центрі уваги буде «широкий спектр двосторонніх та міжнародних питань», зокрема, як передбачається, Україна.

Помпео також проведе зустрічі з деякими іншими міністрами німецького уряду.

Як повідомлялося, Маас і Помпео детально говорили про Україну в ході своєї попередньої зустрічі 31 травня у Берліні.